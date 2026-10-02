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💲Рубль продолжает укрепляться 2 октября 2026: доллар опустился к 83,25 рубля

Рубль укрепился ко всем валютам, а доллар опустился до 83,25 рублей. Рынок получает отложенную поддержку от экспортной выручки после подорожания нефти.

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Рубль усилил рост второй день подряд: доллар опустился к 83,25 руб., евро — к 94,52 руб., а юань — к 12,40 руб.. Движение остается устойчивым — рынок продолжает реагировать на сырьевой фактор и поступление экспортной выручки.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 2 октября 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

83,2454 рубля

Евро

94,5252 рубля

Юань

12,4028 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 2 октября 2026 года. Источник: ЦБ.
Динамика курса доллара США по данным на 2 октября 2026 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения 1 октября 2026 года доллар стоил 83,5 рубля, евро — 94,8, а юань — 12,5.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов отмечает, что укрепление рубля связано с задержанным эффектом роста нефтяных цен. Приток экспортной выручки появляется не сразу, поскольку между поставкой сырья, оплатой и последующей продажей валюты проходит время. Именно этот временной лаг, как поясняет эксперт, сейчас обеспечивает дополнительное поступление валюты на рынок и поддерживает позиции рубля.

Автор
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