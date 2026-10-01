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Налоги, взносы, пошлины
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Регионам передадут 8% НДФЛ и весь ЕСХН из местных бюджетов

Правительство предложило изменить нормативы распределения двух федеральных налогов. Доля НДФЛ для муниципалитетов снизится с 15% до 7%, а ЕСХН полностью перейдет регионам.

В региональные бюджеты планируют дополнительно направлять 8% поступлений от НДФЛ и 100% единого сельскохозяйственного налога, следует из проекта поправок в Бюджетный кодекс.

После изменений НДФЛ будут распределять между региональными и местными бюджетами в пропорции 93% на 7%. Сейчас соотношение составляет 85% на 15%.

ЕСХН сейчас полностью поступает в бюджеты муниципальных образований. Поправки предусматривают его зачисление в бюджеты субъектов РФ в пропорции 100% на 0%.

Перераспределение налоговых доходов связано с передачей регионам муниципальных полномочий третьей группы. Дополнительные поступления должны обеспечить их финансирование.

Автор
Точка Банк
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