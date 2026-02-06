А7-Агент затягивает возврат денег из-за своей ошибки. Клиенты продолжают жаловаться на работу компании

Клиент планирует судиться с А7-Агентом из-за того, что организация отказывается вернуть платеж, в котором сама же допустила ошибку.

Клиент платежного агента ООО «А7-Агент» пожаловался на то, что организация в одностороннем порядке изменила содержание инвойса: подменила печать и наименование товара. Это привело к тому, что банк-корреспондент отклонил платеж.

Клиент отправил заявление на возврат денег через систему «Диадок», которая зафиксировала получение документа контрагентом. С этого дня (22 января 2026 года) начал отсчитываться срок для возврата.

Компания начала искусственно затягивать возврат денег, в том числе заявляя, что заявление было составлено «неправильно». Об этой ситуации рассказал пользователь форума «Клерка».

5 февраля 2026 года клиенту деньги так и не вернули, а все согласованные сроки — 14 дней — истекли. В компании сообщили, что ошибочный SWIFT-перевод вернулся к ним на контроль 28 января. Фактически, с этого момента организация намеренно задерживала выплату, считает клиент.

«Данный опыт свидетельствует о высоких операционных и финансовых рисках при работе с данным контрагентом, включая риск необоснованного длительного удержания ваших денежных средств», — написал пользователь.

Также он планирует обратиться в Арбитражный суд Москвы, чтобы принудительно взыскать с ООО «А7-Агент» сумму долга и проценты за пользование чужими деньгами.

Мы уже писали о том, что на работу с ООО «А7-Агент» постоянно жалуются клиенты: