Роскадастр начнет уточнять сведения о недвижимости: налоговая база может вырасти в разы

С 2027 года ФНС передаст регионам данные по каждому объекту, а проверки могут затронуть дома, дачи, перепланировки и незарегистрированные пристройки.

Роскадастр сможет получать не более половины дополнительных доходов регионального или местного бюджета, возникших после уточнения сведений о недвижимости, следует из сообщения ФНС. С 2027 года налоговая служба будет передавать властям данные о начисленных и уплаченных налогах по конкретным объектам.

Проверки могут затронуть частные дома, дачи, квартиры с перепланировкой и участки с неточными границами. Особое внимание возможно к незарегистрированным пристройкам, мансардам, гаражам, хозяйственным постройкам и объектам, используемым в коммерческих целях. Если исправление увеличит налоговую базу, платеж также вырастет, а в отдельных случаях — до пяти раз. Об этом пишут «Известия».

«Для внесения изменений в ЕГРН нужны основания: технический или межевой план, результаты обследования либо решение уполномоченного органа», — сказал директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин.

В спорных случаях может потребоваться осмотр, однако доступ в жилье против воли проживающих возможен только по основаниям, установленным законом, или по решению суда.

Собственникам рекомендуют заранее сверить выписку из ЕГРН, налоговое уведомление и документы на объект. Проверить стоит площадь, границы участка, назначение недвижимости, наличие построек и кадастровую стоимость. Ошибку можно исправить через Росреестр, МФЦ или электронные сервисы, приложив подтверждающие документы.