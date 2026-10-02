Каждому четвертому россиянину важен соцпакет при выборе работодателя
Почти каждый четвертый соискатель обращает внимание на хороший социальный пакет при оценке работодателя. Компании все чаще конкурируют за сотрудников не только зарплатами, но и условиями труда и программами поддержки.
При выборе вакансии соискатели оценивают не только уровень зарплаты, но и график и формат работы, расположение компании, социальный пакет, условия на рабочем месте и корпоративную культуру. Об этом рассказал «Клерку» директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.
По его словам, конкуренция работодателей за сотрудников постепенно смещается в сторону человекоцентричности. Компаниям важно сформировать предложение, которое учитывает благополучие работников, и показать его кандидату еще на этапе поиска вакансии.
«Благополучие сотрудников складывается из нескольких факторов: здоровья и безопасности, баланса работы и личной жизни, отношений в коллективе, финансовой стабильности и возможностей для профессионального роста. Для работодателя внимание к этому — инвестиция в команду», — отметил Губанов.
«Авито Работа» и СОГАЗ договорились совместно развивать практики заботы о здоровье сотрудников. В течение двух лет компании планируют проводить исследования рынка труда, обмениваться экспертизой и организовывать мероприятия для HR-специалистов.
Соглашение было подписано 30 сентября 2026 года на церемонии Национальной премии «Устойчивое здоровье — 2026». В этом году на премию претендовали 116 проектов, а 18 компаний-лауреатов получили на «Авито Работе» специальный бейдж «Лидер устойчивого здоровья».
Бейдж будет отображаться на платформе и показывать соискателям, что работодатель получил признание за практики в области здоровья и благополучия сотрудников.