Минтруд создаст цифровой кабинет работодателя по охране труда в ФГИС СОУТ
Новый сервис по охране труда в ФГИС СОУТ должен упростить взаимодействие работодателей с государством и повысить прозрачность процедур спецоценки условий труда.
Минтруд разработал законопроект, который вводит «личный кабинет работодателя по охране труда» в Федеральной государственной информационной системе специальной оценки условий труда (ФГИС СОУТ). Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке сказано, что «отсутствие цифрового сервиса для работодателей в области охраны труда сдерживает развитие цифровизации… замедляет документооборот, способствует росту административной нагрузки на бизнес». Новый сервис должен стать частью ФГИС СОУТ и развиваться внутри системы, оператор которой Минтруд.
Ранее ведомство предлагало ввести новый индикатор риска для организаций, проводящих спецоценку условий труда. Он будет выявлять случаи применения методик измерений, которые не внесены в Федеральный информационный фонд или отсутствуют в эксплуатационной документации поверенных средств измерений.
Инициатива направлена на повышение прозрачности процедур СОУТ и снижение нагрузки на работодателей за счет цифровизации процессов.
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