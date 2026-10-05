Минтруд создаст цифровой кабинет работодателя по охране труда в ФГИС СОУТ

Новый сервис по охране труда в ФГИС СОУТ должен упростить взаимодействие работодателей с государством и повысить прозрачность процедур спецоценки условий труда.

Минтруд разработал законопроект, который вводит «личный кабинет работодателя по охране труда» в Федеральной государственной информационной системе специальной оценки условий труда (ФГИС СОУТ). Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке сказано, что «отсутствие цифрового сервиса для работодателей в области охраны труда сдерживает развитие цифровизации… замедляет документооборот, способствует росту административной нагрузки на бизнес». Новый сервис должен стать частью ФГИС СОУТ и развиваться внутри системы, оператор которой Минтруд.

Ранее ведомство предлагало ввести новый индикатор риска для организаций, проводящих спецоценку условий труда. Он будет выявлять случаи применения методик измерений, которые не внесены в Федеральный информационный фонд или отсутствуют в эксплуатационной документации поверенных средств измерений.

Инициатива направлена на повышение прозрачности процедур СОУТ и снижение нагрузки на работодателей за счет цифровизации процессов.