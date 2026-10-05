Самозанятые в бьюти- и фитнес-индустрии стали искать официальную работу

Бьюти‑мастера ищут официальную занятость из-за ограничений на рекламу частных услуг, а трудовые мигранты устраиваются в салоны для продления патентов.

Число резюме по специальностям для салонов красоты и фитнес-клубов в январе-августе 2026 года выросло на 10% год к году, подсчитали hh.ru и «Сферия». В августе рост ускорился до 17%, при этом на одну вакансию приходилось десять резюме.

В фитнес-индустрии соискателей стало больше из-за перехода самозанятых тренеров на другие формы сотрудничества.

«Самозанятые стали серьезной проблемой для отрасли из-за налоговых рисков, поэтому, как показало наше недавнее исследование, 56% клубов не работают с ними по этой причине», — сказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Бьюти-мастера ищут официальную работу из-за ограниченных возможностей рекламировать частные услуги. Трудовые мигранты также устраиваются в салоны для продления патентов, а специалисты с медицинским образованием выбирают организации с лицензией на косметологические услуги.

Работодатели сокращают наем из-за роста расходов и замедления открытия новых клубов. За девять месяцев 2026 года выручка фитнес-отрасли выросла на 12,7%, а издержки — примерно на 29%. Несмотря на это, в августе медианная зарплата в бьюти- и фитнес-индустрии увеличилась на 11% год к году, до 100 тыс. рублей в месяц.