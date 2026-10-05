Работодателям напомнили о важных отчетах и взносах в октябре 2026 года

В октябре 2026 работодателям предстоит уплатить взносы на травматизм и сдать ключевые подразделы ЕФС‑1, часть отчетов нужно подать уже до 15 и 26 числа.

В октябре 2026 года работодателям предстоит выполнить несколько обязательных отчетных процедур.

До 15 октября нужно уплатить страховые взносы на травматизм за сентябрь, а также внести изменения в план финансового обеспечения предупредительных мер на 2026 год, если требуется скорректировать ранее заявленную сумму. Об этом сказано в телеграм-канале СФР.

До 26 октября необходимо направить подразделы ЕФС‑1 раздела 1:

1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» при кадровом переводе, оформленном в сентябре;

1.3 «Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных и муниципальных учреждений» за сентябрь.

К этой же дате нужно сдать и ежеквартальные отчеты:

раздел 2 формы ЕФС‑1;

подраздел 3 раздела 1 при уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя.