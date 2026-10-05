Документы с данными других работников нужно выдавать в виде выписок

Работодатель обязан бесплатно выдать работнику документы, связанные с его работой. Если в них есть персональные данные других сотрудников, нужно подготовить выписки.

Запрошенные документы необходимо предоставить не позднее трех рабочих дней со дня письменного заявления работника, следует из правового обоснования ответа. Копии должны быть надлежащим образом заверены.

Работник может запросить, в частности, копии приказов о приеме, переводе и увольнении, справки о зарплате, страховых взносах и периоде работы. Такая обязанность работодателя установлена ч. 1 ст. 62 ТК. Об этом сказано на сайте Онлайинспекция.рф.

Кроме того, работодатель должен под подпись знакомить сотрудников с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. Это предусмотрено абз. 10 ч. 2 ст. 22 ТК.

Передавать персональные данные сотрудника третьим лицам без его письменного согласия нельзя, кроме предусмотренных законом случаев. Поэтому вместо документа с данными других работников заявителю следует выдать выписку без раскрытия чужой персональной информации.