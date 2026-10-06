Минфин назвал отрасли с максимальной зависимостью от налоговых льгот

В сферах общепита, туризма, IT и радиоэлектроники доля компаний с преференциями достигает от 16,7% до 31%.

Минфин представил оценку эффективности налоговых льгот для бизнеса в общепите, туризме, IT и радиоэлектронике. Согласно материалам к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно‑тарифной политики», от 16,7% до 31% выручки в этих отраслях приходится на компании, которые ведомство относит к «красным» налогоплательщикам — получателям льгот и мер поддержки, формирующих «сверхдоходность».

В общепите объем господдержки с 2022 по 2025 год вырос в семь раз, до 154,5 млрд рублей, главным образом за счет льгот по НДС. Доля «красных» компаний увеличилась с 24,5% до 26,6%. Об этом пишут «Ведомости».

Основатель сети «Мясо & рыба» Сергей Миронов считает, что льготы помогли отрасли пережить постпандемийный период, но их отмена может привести к закрытию части ресторанов среднего сегмента: рынок уже сталкивается с дефицитом кадров, ростом аренды и конкуренцией с ритейлом.

В туризме господдержка за 2022-2025 годы выросла в 5,2 раза, до 89,4 млрд рублей, а выручка получателей льгот — в 2,3 раза. При этом доля «красных» налогоплательщиков сократилась с 39% до 19,5%. Президент Общенационального союза организаций индустрии гостеприимства Алексей Волков связывает это с цифровизацией налогового контроля и усилением мониторинга: бизнесу сложнее скрывать реальные показатели. Он предупреждает, что отмена нулевой ставки НДС может стать ударом для отрасли: около 30% рынка не выдержат дополнительной нагрузки.

В IT объем налоговых льгот в 2025 году достиг 826,3 млрд рублей, увеличившись в 4,1 раза с 2021 года. Выручка получателей преференций выросла в 2,2 раза, но операционная рентабельность снизилась с 11,8% до 10,7%, а доля «красных» компаний — с 24,7% до 22,6%.

В радиоэлектронике объем налоговых льгот вырос с 300 млн рублей в 2021 году до 137,6 млрд рублей в 2025‑м, а совокупная господдержка — до 156,7 млрд рублей. Выручка компаний с преференциями увеличилась в 2,3 раза. При этом льготы доступны не всем производителям: генеральный директор НПП «Итэлма» Алексей Воробьев поясняет, что для получения преференций не менее 70% доходов должны приходиться на профильную радиоэлектронную деятельность и продукцию из утвержденного перечня. В «Итэлме» из примерно 30 групп изделий автоэлектроники под критерий подходят только две.