Долю малого бизнеса в строительном госзаказе предложили ограничить 30%

Сейчас заказчики могут устанавливать более высокую квоту для субподрядчиков из числа МСП. Минимальная доля остается на уровне 5% от цены контракта.

Долю МСП и социально ориентированных НКО в строительных госконтрактах предложено ограничить 30% от цены контракта, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минстроем. Сейчас верхнего предела нет, а требования заказчиков варьируются от 5% до 62%.

Обязательное привлечение малого бизнеса к субподряду помогает заказчикам соблюдать требование о закупках у МСП не менее 25% от общей стоимости контрактов за год. Минстрой предлагает исключить из расчета этой квоты строительные контракты стоимостью от 400 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков поддержал инициативу.

«Заказчику приходится сознательно дробить эти комплексы работ на отдельные договоры субподряда для соблюдения норм, которые сейчас существуют. От этого могут страдать и сроки, и качество», — отметил он.

Штраф за невыполнение условия о привлечении МСП предлагается снизить с 5% до 2% от необходимого объема субподряда. В 2025 году 16 заказчиков предъявили подрядчикам такие штрафы на общую сумму 591 млн рублей. ФАС документ пока не получала, Минфин предложение не прокомментировал.