ИИ может сократить потребность рынка труда на 7,7 млн человек

К 2035 году экономике потребуется 69 млн работников вместо 76,7 млн без массового внедрения ИИ. Технология поможет уменьшить дефицит кадров, но по-разному повлияет на отрасли.

Потребность российского рынка труда при масштабном внедрении ИИ снизится на 7,7 млн человек, подсчитали эксперты Президентской академии. Прогноз охватывает 19 отраслей и учитывает текущий уровень технологии, при котором ИИ выполняет отдельные задачи, но не заменяет работника полностью.

Наибольшую долю задач ИИ сможет взять на себя в финансах и страховании, а также в научной и профессиональной деятельности — по 46%. В информации и связи и образовании показатель составит по 43%, в культуре — 42%. Минимальное проникновение ожидается в строительстве — 17%, добыче полезных ископаемых — 15% и сельском хозяйстве — 10,7%. Об этом пишет «Коммерсант».

Производительность труда благодаря ИИ сильнее всего может вырасти в информации и связи — на 55%. В торговле рост оценивается в 29%, при операциях с недвижимостью — в 18%. В сельском хозяйстве, гостиничном бизнесе и водоснабжении показатель может увеличиться на 17%.

Сейчас вакансии с навыками работы с ИИ составляют 2,7% предложений на hh.ru. В ИТ и маркетинге зарплатная премия за такие компетенции достигает в среднем 19%, а в машиностроении, химии и на транспорте при доле ИИ-вакансий около 1% работодатели готовы доплачивать 29-40%.