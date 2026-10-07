Штраф за каждого человека: чем рискуют компании, работающие с самозанятыми через платформы по новым правилам

Кого коснется ограничение по работе с самозанятыми через агрегаторы с 1 октября 2026.

С 1 октября 2026 года вступили в силу ФЗ от 31.07.2025 № 289-ФЗ и Постановление № 760 от 19.06.2026. Если самозанятый работает на одного заказчика через платформу более 60 часов в месяц шесть месяцев подряд, платформа обязана ограничить их сотрудничество. Вид и срок ограничения определяет сама платформа в своих правилах.

Эти правила действуют до 1 октября 2032 года. Лимит применяется только через посреднические платформы — агрегаторы, маркетплейсы, сервисы подработки. Прямые договоры без платформы не подпадают. Заказы без почасового учета не учитываются, уточнила основатель и управляющий партнер ГК «РосКо» Алена Яковлева.

Под ограничение попали 14 отраслей по ОКВЭД:

строительство (41–43);

торговля (46, 47);

склады (52);

обслуживание зданий (81);

пищевое производство (10);

общепит (56);

недвижимость (68);

образование (85);

разработка ПО (62);

подбор персонала (78);

ИТ (63);

реклама (73);

сухопутный транспорт (49);

спорт и развлечения (93).

Бухгалтерские и юридические услуги (69) в перечень не вошли, подчеркнула эксперт.

Часы считают сами платформы. Постановление № 766 переводит обмен между платформами и ФНС в электронный режим, но автоматическая передача количества часов не установлена — налоговая получает данные о договорах, партнерах и актах сверки.

Для работы без платформ тайм-трекинг не требуется, но ФНС использует аналитику и по прямым договорам.

Сильнее всего новые правила коснутся ИТ, рекламы, дизайна, строительства, образования и общепита — там самозанятые чаще берут крупные проекты у одного заказчика через платформы.

«Стоит распределить нагрузку между исполнителями, перевести часть на прямые ГПХ или оформить человека в штат, если он по факту работает как постоянный сотрудник», — советует Яковлева.

Если ФНС выявит превышение лимита и переквалифицирует отношения в трудовые, работодателю доначислят НДФЛ за проверяемый период до трех лет, стразовые взносы, пени и штраф 20% от неуплаченной суммы (ст. 123 НК).

Также возможен административный штраф по ч. 4 ст. 5.27 КоАП:

для юридических лиц — 50–100 тыс. рублей,

для ИП — 5–10 тыс. рублей, для должностных лиц — 10–20 тыс. рублей.

Штраф налагается за каждого неоформленного работника.