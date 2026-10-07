Штраф за каждого человека: чем рискуют компании, работающие с самозанятыми через платформы по новым правилам
Кого коснется ограничение по работе с самозанятыми через агрегаторы с 1 октября 2026.
С 1 октября 2026 года вступили в силу ФЗ от 31.07.2025 № 289-ФЗ и Постановление № 760 от 19.06.2026. Если самозанятый работает на одного заказчика через платформу более 60 часов в месяц шесть месяцев подряд, платформа обязана ограничить их сотрудничество. Вид и срок ограничения определяет сама платформа в своих правилах.
Эти правила действуют до 1 октября 2032 года. Лимит применяется только через посреднические платформы — агрегаторы, маркетплейсы, сервисы подработки. Прямые договоры без платформы не подпадают. Заказы без почасового учета не учитываются, уточнила основатель и управляющий партнер ГК «РосКо» Алена Яковлева.
Под ограничение попали 14 отраслей по ОКВЭД:
строительство (41–43);
торговля (46, 47);
склады (52);
обслуживание зданий (81);
пищевое производство (10);
общепит (56);
недвижимость (68);
образование (85);
разработка ПО (62);
подбор персонала (78);
ИТ (63);
реклама (73);
сухопутный транспорт (49);
спорт и развлечения (93).
Бухгалтерские и юридические услуги (69) в перечень не вошли, подчеркнула эксперт.
Часы считают сами платформы. Постановление № 766 переводит обмен между платформами и ФНС в электронный режим, но автоматическая передача количества часов не установлена — налоговая получает данные о договорах, партнерах и актах сверки.
Для работы без платформ тайм-трекинг не требуется, но ФНС использует аналитику и по прямым договорам.
Сильнее всего новые правила коснутся ИТ, рекламы, дизайна, строительства, образования и общепита — там самозанятые чаще берут крупные проекты у одного заказчика через платформы.
«Стоит распределить нагрузку между исполнителями, перевести часть на прямые ГПХ или оформить человека в штат, если он по факту работает как постоянный сотрудник», — советует Яковлева.
Если ФНС выявит превышение лимита и переквалифицирует отношения в трудовые, работодателю доначислят НДФЛ за проверяемый период до трех лет, стразовые взносы, пени и штраф 20% от неуплаченной суммы (ст. 123 НК).
Также возможен административный штраф по ч. 4 ст. 5.27 КоАП:
для юридических лиц — 50–100 тыс. рублей,
для ИП — 5–10 тыс. рублей, для должностных лиц — 10–20 тыс. рублей.
Штраф налагается за каждого неоформленного работника.