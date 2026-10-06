Число сотрудников с зарплатой выше 200 тысяч рублей выросло более чем вдвое

В 2025 году свыше 200 тыс. рублей получали 3,9 млн работников против 1,74 млн в 2022 году. Число получающих от 100 тыс. до 200 тыс. рублей выросло с 5,02 млн до 11,6 млн человек.

Число работников с зарплатой свыше 200 тыс. рублей за четыре года увеличилось более чем вдвое, сообщил глава ФНС Даниил Егоров в Совете Федерации. Данные приводятся в материалах по оценке параметров проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

«За последние четыре года число официально трудящихся выросло на 1,3 млн человек. Одновременно число трудоспособных лиц, не имеющих официального дохода, уменьшилось на 3,7 млн человек», — сказал Даниил Егоров.

Общая численность занятых, учтенных в структуре оплаты труда, выросла с 59,4 млн человек в 2022 году до 61,3 млн в 2025 году. Самая массовая группа — работники с доходом от двух МРОТ до 100 тыс. рублей — сократилась с 29,9 млн до 21,3 млн человек.

Число работников с заработком не выше одного МРОТ увеличилось с 8,4 млн до 10,5 млн человек. Численность получающих от одного до двух МРОТ немного снизилась — с 14,3 млн до 14 млн.

За тот же период число плательщиков налога на профессиональный доход выросло с 4,2 млн до 9,2 млн человек, а работающих по найму — с 57 млн до 58,3 млн. НДФЛ и страховые взносы формируют 40% доходов бюджетной системы РФ и 44% доходов региональных бюджетов.