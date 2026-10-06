Для работников из стран ЕАЭС действует шкала НДФЛ от 13 до 22%

С 2026 года прогрессивные ставки применяются к трудовым доходам налоговых резидентов государств ЕАЭС. Для большинства других нерезидентов ставка составляет 30%.

Работодатели должны учитывать статус иностранного сотрудника при расчете НДФЛ, напомнила главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля налога на доходы УФНС по Костромской области Светлана Аксеновская. Для налоговых резидентов действует прогрессивная шкала по п. 1 ст. 224 НК, а для нерезидентов по общему правилу — ставка 30%.

Ставки от 13 до 22% независимо от налогового резидентства применяются к отдельным категориям иностранцев. К ним относятся сотрудники с патентом, высококвалифицированные специалисты, беженцы и лица с временным убежищем. Такой порядок предусмотрен п. 3.1 ст. 224 НК.

Работодателям также необходимо проверить расчеты по НДФЛ и страховым взносам. В отчетности должны быть отражены все иностранные сотрудники, периоды их работы в регионе и размер зарплаты.

НДФЛ сотрудника с патентом можно уменьшить на уплаченные им фиксированные авансовые платежи по ст. 227.1 НК. Для зачета нужны заявление работника, подтверждающие платежи документы и уведомление ИФНС. В течение одного налогового периода применить уменьшение можно только у одного работодателя.