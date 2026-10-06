Эксперт объяснила, как учесть расходы и НДС по опоздавшему УПД

Если УПД поступил после закрытия месяца или сдачи отчетности, порядок действий зависит от вида учета и того, утверждена ли годовая бухотчетность. Просто провести документ текущей датой можно не всегда.

Если годовая отчетность еще не утверждена, опоздавший УПД отражают в периоде совершения операции. После утверждения несущественную ошибку учитывают в текущем периоде через счет 91-2, а существенную — через счет 84 с пересчетом сравнительных показателей. Пересдавать утвержденную отчетность не нужно, рассказала «Клерку» основатель «Центра защиты бизнеса», налоговый консультант Ирина Смирнова.

В налоговом учете дата получения УПД сама по себе не определяет период признания расходов. Например, если по учетной политике расходы на услуги признаются последним числом отчетного периода, мартовские услуги относятся к I кварталу, даже если акт датирован апрелем.

Перенести старые расходы в текущий период по ст. 54 НК РФ можно не всегда. Минфин выступает против такого переноса, в частности, если расходы относятся к периоду со ставкой налога на прибыль 20%, а учитываются уже при ставке 25%, а также при наличии убытка.

С НДС действует другой порядок. Если декларация за квартал уже сдана, компания может подать уточненку либо перенести вычет на более поздний период в пределах трех лет с момента принятия покупки на учет.

Дату фактического получения УПД стоит подтверждать документами оператора ЭДО или данными курьерской службы. Это поможет обосновать, почему документ был отражен в учете с опозданием.