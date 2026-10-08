Суды могут расценить серию взысканий как давление на работника

Слишком частые дисциплинарные взыскания могут стать аргументом против работодателя в трудовом споре. Московский городской суд усмотрел признаки злоупотребления в восьми взысканиях за восемь рабочих дней.

Частота наказаний сотрудника может показать суду, что работодатель намеренно создавал основания для его увольнения, рассказала «Клерку» судебный юрист компании «Хелп Консалтинг» Маргарита Чикунова.

В одном из дел работника пытались привлечь к дисциплинарной ответственности восемь раз за восемь рабочих дней. Мосгорсуд указал, что такие действия могут свидетельствовать о намерении работодателя добиться увольнения сотрудника и злоупотреблении правом как более сильной стороны трудовых отношений.

Риски возникают и при увольнении по собственному желанию. Сотрудник может оспорить его, если докажет, что написал заявление под психологическим давлением. В одном из таких споров Мосгорсуд признал увольнение незаконным: работник впоследствии отозвал заявление, а компания не смогла опровергнуть доводы о давлении.

Если работодатель действительно не принуждает сотрудника к уходу, эксперт рекомендует письменно напомнить ему о праве отозвать заявление до окончания установленного срока. Такой подход уже учитывался судами при рассмотрении трудовых споров.