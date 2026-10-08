ИИ-агенты смогут принимать финансовые решения вместо клиентов банков

ИИ-агенты смогут самостоятельно управлять частью финансовых операций пользователя — например, оплачивать счета, погашать кредиты и переводить деньги на более выгодные вклады. Но банкам придется определить, какие операции совершил сам клиент, а какие — алгоритм.

Пользователь сможет заранее установить для ИИ-агента лимиты и разрешенные категории операций, а затем вмешиваться только тогда, когда алгоритм выходит за заданные рамки. Об этом «Клерку» рассказал Java-разработчик финтех-компании Paygine Владислав Резник.

Агент сможет взять на себя прежде всего рутинные действия: вовремя погашать кредит, выбирать нужную карту для оплаты или переводить свободные деньги туда, где выше ставка по вкладу.

При этом лояльность пользователей может постепенно смещаться от банков к ИИ-агентам. Однако Резник считает, что банковские алгоритмы вряд ли будут искать лучшие условия по всему рынку.

«Агент конкретной экосистемы — например, Сбера, Альфа-Банка, Т-Банка и других — скорее всего, не будет беспристрастным консультантом, который выбирает лучшие предложения на всем рынке. Он будет предлагать решения, существующие внутри своей экосистемы», — объяснил эксперт.

Изменятся и требования к самим финансовым продуктам. Для алгоритма рекламное обещание вроде «кешбэк до 20%» менее полезно, чем конкретные машиночитаемые условия: тарифы, лимиты и правила предоставления услуги. Поэтому преимущество могут получить продукты с более простыми и прозрачными условиями.

Для проведения платежей от имени клиента банкам также потребуется идентифицировать ИИ-агента и его владельца, фиксировать разрешенные ему операции и лимиты, а также сохранять историю принятых решений. По словам Резника, должна быть предусмотрена и возможность отменить операцию, если это потребуется.