Компания заплатила штраф за нарушение работника: нужно ли удерживать НДФЛ

Если административный штраф назначили организации, а конкретного виновного работника в рамках дела не установили, уплата штрафа не образует для сотрудника дохода. Значит, НДФЛ и страховые взносы начислять не нужно.

Организация может получить штраф из-за действий конкретного человека — например, работника или водителя. При этом КоАП позволяет в ряде случаев привлечь к ответственности само юрлицо или собственника имущества, не устанавливая конкретное виновное физлицо, рассказал «Клерку» эксперт Российского союза налогоплательщиков Алексей Шишканов.

Если компания просто заплатила назначенный ей штраф, расходы на его уплату нельзя учитывать при налогообложении прибыли — это прямо следует из п. 2 ст. 270 НК РФ.

Но если конкретный работник, из-за которого возник штраф, официально не установлен, то не возникает и объекта для НДФЛ или страховых взносов.

«Отказ от взыскания этого ущерба с физического лица, например с работника, не меняет ситуации. В данном случае речь идет не о прощении долга, а именно об отказе от реализации взыскания ущерба», — пояснил Шишканов.

Иная ситуация возникает, если штраф назначили непосредственно физлицу, а организация затем компенсирует ему расходы. Здесь единого подхода нет: такую выплату могут признать как необлагаемой компенсацией, так и доходом сотрудника.

По словам эксперта, в этом случае решающее значение будут иметь обстоятельства нарушения и условия соглашения между компанией и физлицом.