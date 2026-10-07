Назвали самые востребованные профессии 2026 года: в топ-10 вошли бухгалтеры

Работодатели разместили для них более 500 тыс. вакансий. В топ-10 также вошли бухгалтеры — для них открыли более 150 тыс. позиций.

Продавцы-консультанты, менеджеры по продажам и водители-экспедиторы возглавили список самых востребованных специалистов, следует из исследования hh.ru.

«В топ-10 самых востребованных профессий России с начала 2026 года вошли продавец-консультант (более 500 тысяч вакансий, 7% от общего количества вакансий), менеджер по продажам (более 400 тысяч вакансий, 6%), водитель-экспедитор (более 320 тысяч вакансий, 4%)», — говорится в исследовании.

В десятку также вошли разнорабочие — более 240 тыс. вакансий, курьеры и повара — около 200 тыс. Для бухгалтеров, кладовщиков и упаковщиков работодатели разместили более 150 тыс. вакансий по каждой профессии, для электромонтажников — более 130 тыс.

Отдельные навыки заметно повышают предлагаемую зарплату. Для продавцов-консультантов умение работать с жалобами клиентов увеличивает медианный показатель с 58,4 тыс. до 90,3 тыс. рублей, а опыт проектных продаж у менеджеров — со 103,3 тыс. до 158,3 тыс. рублей. Знание английского языка у водителей повышает медианную зарплату со 137,7 тыс. до 250 тыс. рублей.

Исследование основано на более чем 6,7 млн вакансий, которые российские работодатели разместили с начала 2026 года.