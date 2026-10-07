Бухгалтеры на первичке могут первыми столкнуться с конкуренцией со стороны ИИ

Искусственный интеллект сможет взять на себя работу бухгалтеров, которые занимаются первичной документацией и расчетами. Профессиональных главбухов полностью заменить нейросетями пока не получится.

Больше всего развитие ИИ затронет бухгалтеров, которые выполняют стандартные и повторяющиеся операции. Такое мнение в подкасте «Клерка» «Тот еще разговор» высказала аудитор Людмила Ганичева.

На вопрос о том, сможет ли искусственный интеллект заменить обычного бухгалтера, она ответила: «Бухгалтера первички, бухгалтера-калькулятора заменит, главного бухгалтера профессионала — нет».

Сама Ганичева уже использует ChatGPT, Claude и DeepSeek в работе, в частности для выполнения типовых юридических задач и подготовки документов.

По ее мнению, ИИ также может помочь предпринимателям сокращать расходы на выполнение рутинных функций и оптимизировать постоянные затраты бизнеса. При этом эксперт считает, что сложная профессиональная работа главного бухгалтера по-прежнему требует квалифицированного специалиста.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: