УСН с НДС может оказаться выгоднее ОСНО: на чем сэкономит бизнес

Для части компаний, работающих с крупными заказчиками, УСН с НДС может оказаться выгоднее общей системы. Бизнес сохраняет возможность предъявлять НДС, но меняет порядок налогообложения прибыли.

Компании, которым для работы с крупными заказчиками необходим НДС, не всегда должны оставаться на общей системе налогообложения. Об этом в подкасте «Клерка» «Тот еще разговор» рассказала аттестованный аудитор Людмила Ганичева.

По ее словам, около 80% ее клиентов работают с крупным бизнесом и используют НДС в том числе потому, что без него сложнее конкурировать в B2B. Раньше таким компаниям зачастую приходилось переходить на ОСНО.

«Теперь они могут сохранить НДС, но работать на упрощенной системе», — отметила Ганичева.

Среди преимуществ такого варианта она назвала возможность снизить налоговую нагрузку, отказаться от ежемесячных авансов по налогу на прибыль и применять кассовый метод, при котором доход учитывается после фактического получения денег.

По словам аудитора, она уже перевела часть своих клиентов на УСН с НДС, а расчеты показали для них экономию. При этом выгода зависит от показателей и структуры конкретного бизнеса.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: