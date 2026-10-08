Около 80% споров о защите прав потребителей российские суды разрешают в пользу покупателей. За десять лет сумма взысканий выросла в четыре раза.

Пострадавшие потребители ежегодно возвращают через суды около 4 млрд рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на международной конференции «Защита прав потребителей в цифровую эпоху».

«Около 80% всех судебных споров в России решается в пользу потребителя. Ежегодно порядка 4 млрд рублей удается вернуть пострадавшим потребителям. За десять лет этот показатель вырос в четыре раза», — сказала Голикова.

За восемь лет реализации Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года в России приняли 17 законов. Кроме того, в базовый закон о защите прав потребителей внесли 39 системных изменений.

Россия учитывает международные подходы при совершенствовании регулирования и представляет на международных площадках собственный опыт реализации потребительской политики, уточнила вице-премьер.