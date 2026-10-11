Включенное приложение — не значит работа: как платформы посчитают 60 часов для исполнителей

Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 289-ФЗ установил правила работы цифровых платформ, через которые продают товары, заказывают работы и услуги.

Как технически платформы будут считать 60 часов – «Клерку» рассказал основатель yooni.pro Антон Лемзаков.

Единого подробного порядка подсчета в постановлении нет. Платформы могут использовать время начала и завершения заказа, сведения исполнителя и подтверждение заказчика. Конкретный способ нужно уточнять у соответствующего сервиса.

«Ожидание внутри принятого заказа и простое нахождение в приложении — разные ситуации. Если ожидание входит в содержание услуги, есть основания учитывать его. Но включенное приложение само по себе еще не означает работу для определенного клиента», — пояснил эксперт.

У таксистов и курьеров необходимо также установить, кто выступает заказчиком по договору. Работа через один агрегатор не означает, что все заказы выполняются для одного заказчика, подчеркнул Лемзаков.