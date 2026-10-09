Бухгалтерские задачи под давлением ИИ: обработка документов и отчеты автоматизируются быстрее всего

Рынок труда смещается в сторону задач, которые требуют профессионального суждения. ИИ берет на себя однотипные операции, а позиции с рутиной становятся наиболее уязвимыми к сокращению.

Рынок труда может столкнуться с заметным сокращением спроса на рутинные функции из‑за внедрения ИИ, рассказала «Клерку» CEO HRDirect Юлия Карпова.

Автоматизация быстрее всего затронет задачи обработки документов, переноса данных и подготовки типовых отчетов — их выполняют бухгалтеры, финансисты, аналитики, специалисты по учету, а также часть разработчиков, DevOps‑инженеров, копирайтеров и контент‑менеджеров. При этом профессии не исчезнут полностью: результаты ИИ требуют проверки, а нестандартные ситуации — участия специалиста.

«Если объем работы остается прежним, повышение производительности позволяет обходиться меньшей командой. Поэтому уязвимее всего выглядят позиции, где сотрудник выполняет однотипные задания и редко принимает самостоятельные решения. Но в быстро растущих отраслях потребность в сотрудниках может сохраняться: компании будут использовать ИИ, чтобы справляться с возрастающим объемом задач прежними командами», — отметила Юлия Карпова.

Сложнее автоматизировать работу product‑ и project‑менеджеров, продюсеров, аккаунтов, маркетологов и инженеров — их задачи требуют профессионального суждения.

Прогноз о снижении будущей потребности рынка труда на 7,7 млн человек Карпова считает корректным только в контексте сравнения двух сценариев к 2035 году: с ИИ и без него. Речь идет не об увольнениях, а о меньшей потребности в кадрах относительно альтернативного сценария. Масштаб изменений будет зависеть от того, как компании распорядятся высвободившимися ресурсами — сократят затраты или направят их на развитие новых продуктов.

Снижение спроса на работников будет сильнее там, где автоматизацию легко внедрить, а рынок почти не растет. В других сегментах расширение бизнеса способно сохранить потребность в сотрудниках даже при росте производительности. Важны также стоимость внедрения ИИ, качество данных и необходимость контроля результатов.

Отдельный фактор — переобучение. Оно помогает смягчить эффект, но не отменяет сокращения спроса на отдельные функции. Карпова подчеркивает: ожидать, что любой специалист быстро освоит новую профессию и сразу трудоустроится, слишком оптимистично.

Работодатели готовы платить премию до 40% за навыки работы с ИИ, но эта надбавка зависит от отрасли и реальной эффективности сотрудника. В IT и маркетинге разница в оплате достигает 19%, в машиностроении, химии и транспорте — 29-40%.

«Особую ценность представляет умение встроить ИИ в рабочий процесс. В том числе — использовать ИИ-агентов, которые могут выполнять последовательность действий с файлами, данными и приложениями. Но такую работу нельзя свести к принципу "поставить задачу и ждать результата". Сотрудник должен определить цель, предоставить необходимый контекст, установить ограничения и проверить итог», — сказала эксперт.

По мере распространения базовых ИИ‑навыков их влияние на зарплату будет снижаться, но компетенции по настройке сложных процессов сохранят ценность.