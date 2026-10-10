Компании массово отказываются от годовых премий — 36% уже отменили выплаты в 2026 году

Работодатели, которые в 2025 году выплачивали тринадцатую зарплату, в 2026 году решили взять паузу. Главная причина отмены премий — ухудшение финансовых результатов.

От годовой премии отказались 36,2% компаний, которые сохраняли такую выплату в 2025 году.

Не планируют премировать сотрудников 46,9% работодателей, еще 20,4% отложили решение на неопределенный срок. Выплаты всему коллективу гарантировали 22,3% компаний, а 10,4% вознаградят только часть работников. Об этом пишет Forbes.

Финансовые результаты стали главным фактором при принятии решения о премиях для 56,9% организаций. Еще 23% ориентируются на позицию собственника или головной компании. Налоговую нагрузку и страховые взносы с выплат учитывают 8,8% респондентов.

Компании могут перейти от общих годовых премий к адресным выплатам ключевым сотрудникам, квартальным бонусам и оплате обучения. Отмена вознаграждений особенно рискованна в ИТ, финансах, консалтинге, фармацевтике, инженерных и технологических компаниях, где замена квалифицированного специалиста требует значительных затрат.