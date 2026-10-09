📌 Пенсии повысят дважды, экзамен на права снова изменят, прожиточный минимум увеличат — итоги недели

На этой неделе обсуждали изменения, которые ждут россиян в 2027 году: повышение пенсий, новый прожиточный минимум и правила сдачи экзаменов на права. Стало известно о планах по международному трафику в сетях 5G, ограничениях на работу подростков и ценах на бензин. Собрали главное за неделю.

💰 Пенсии в 2027 году планируют повысить дважды

В 2027 году страховые пенсии планируют проиндексировать в два этапа: на 6,8% с 1 февраля и еще на 3,3% с 1 апреля. О предстоящем повышении рассказал депутат Госдумы.

При этом средняя страховая пенсия по старости, согласно проекту бюджета Социального фонда, должна составить 29 903,81 рубля. Речь идет о среднем показателе, поэтому фактический размер выплаты у каждого пенсионера будет зависеть от его пенсионных прав.

🛒 Маркетплейсы не планируют брать деньги за возврат качественных товаров

Покупателям пока не стоит переживать из-за возможного введения платы за возврат товаров надлежащего качества. В Ассоциации цифровых платформ сообщили, что маркетплейсы не собираются вводить такой сбор.

Таким образом, речь не идет о новом обязательном платеже для покупателей. При этом условия возврата по-прежнему зависят от категории товара и действующих правил.

📈 Прожиточный минимум увеличат на 6,8%

В 2027 году прожиточный минимум планируют повысить на 6,8%. Его величина имеет значение не только для статистики: от этого показателя зависит назначение ряда социальных выплат и оценка нуждаемости семей.

Повышение особенно важно для получателей пособий и других мер поддержки, при назначении которых учитывают доходы граждан относительно прожиточного минимума.

🚗 В 2027 году изменятся условия сдачи экзаменов на права

Будущим автомобилистам стоит готовиться к изменениям: в 2027 году планируется скорректировать условия сдачи экзаменов на водительские удостоверения.

Нововведения затронут процедуру получения прав, поэтому тем, кто собирается учиться в автошколе или сдавать экзамены в следующем году, важно заранее ознакомиться с обновленными требованиями.

📱 Минцифры снова обсуждает плату за международный трафик в сетях 5G

В России вернулись к обсуждению платы за международный трафик в мобильных сетях пятого поколения. Вопрос рассматривает Минцифры.

Пока речь идет об обсуждаемой инициативе, а не об уже введенном платеже. Конкретные условия и возможные последствия для операторов связи будут зависеть от итоговых решений.

👷 Минтруд утвердил новый перечень запрещенных работ для подростков

Минтруд обновил перечень работ, к которым запрещено привлекать несовершеннолетних. Ограничения призваны исключить занятость подростков на работах, способных представлять опасность для их здоровья.

Работодателям, которые принимают сотрудников младше 18 лет, необходимо учитывать установленный перечень при подборе вакансий и распределении обязанностей.

🧼 Роспотребнадзор установит порядок гигиенической подготовки работников

Роспотребнадзор подготовит порядок прохождения гигиенической подготовки для сотрудников, которым она необходима по характеру работы.

Такая подготовка важна, в частности, для соблюдения санитарных требований в сферах, связанных с продуктами питания и обслуживанием населения. Работодателям предстоит ориентироваться на утвержденные правила при организации обучения персонала.

⛽ Бензин подешевел в 27 регионах России

На фоне внимания к стоимости топлива появились и новости о снижении цен. Бензин подешевел сразу в 27 регионах России.

При этом ситуация на топливном рынке остается неоднородной: снижение цен в отдельных субъектах не означает, что бензин стал дешевле по всей стране. Стоимость топлива может различаться в зависимости от региона и марки бензина.