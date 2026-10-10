Исследование: госслужба почти не требует навыков работы с ИИ

В большинстве вакансий госслужбы требуют владение Excel, Word и электронным документооборотом, тогда как навыки работы с нейросетями остаются почти невостребованными.

В 9% вакансий госслужащих встречаются требования к работе с электронным документооборотом, в 7,5% — к аналитике цифровых данных. Самыми востребованными программами остаются Microsoft Excel (53 вакансии) и Microsoft Word (43 вакансии).

Цифровые навыки указаны лишь в 42,1% объявлений, и в основном это базовая работа с компьютером, программами, профильными системами и требования по защите информации. Об этом сказано в исследовании консалтингового агентства Rodionoff Group, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Навыки работы с нейросетями пока почти не фигурируют: обязательное знание ИИ обнаружено только в одной вакансии. Еще в двух объявлениях ИИ упоминается в обязанностях, но без прямых требований к компетенциям кандидата. Наиболее конкретный запрос сформулирован в вакансии ведущего консультанта по цифровым сервисам Министерства кадровой политики Нижегородской области — специалист должен понимать возможности и риски нейросетей, готовить безопасные сценарии их применения и работать с ИИ‑агентами и чат‑ботами.

В Минэкономразвития и Минцифры требования связаны с координацией ИИ‑проектов, но обязательных знаний технологий в описаниях нет.

Управляющий партнер Rodionoff Group Иван Родионов рассказал, что государство активно продвигает ИИ в бизнесе и медицине, но внедрение технологий в работу ведомств идет медленнее. По его словам, вскоре госорганам понадобятся специалисты, способные оценивать качество работы нейросетей и безопасность их применения, иначе есть риск автоматизировать прежде всего отчеты об автоматизации.