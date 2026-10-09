ФНС направила физлицам 69,9 млн налоговых уведомлений

Уплатить имущественные налоги и НДФЛ за 2025 год нужно не позднее 1 декабря 2026 года. Общая сумма начислений за транспорт и недвижимость достигла 452,8 млрд рублей.

Физлицам направили 69,9 млн уведомлений об уплате налогов за 2025 год. В них указаны налоги на транспорт, землю и недвижимость, а также НДФЛ, который не удержали налоговые агенты.

В электронном виде отправили 64,1 млн уведомлений, что на 40% больше, чем годом ранее. Через личный кабинет на портале госуслуг направили 61,7 млн уведомлений, через личный кабинет налогоплательщика — 47,9 млн. Эти показатели частично пересекаются, поскольку часть налогоплательщиков пользуется обоими сервисами. Остальные уведомления отправили заказными письмами. Об этом сказано на сайте ФНС.

Уведомления не направляют, если сумма начислений не превышает 300 рублей: в таком случае документ могут прислать один раз за три года. Также их не получают физлица, которые полностью освобождены от налогов по льготе.

Общий срок уплаты — не позднее 1 декабря 2026 года. Для налогоплательщиков на отдельных территориях Курской области его продлили на 12 месяцев.