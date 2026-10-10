Мошенники выманивают коды под видом оформления надбавки к пенсии

Злоумышленники уверяют, что для получения индексации нужно назвать секретный код. На самом деле выплаты повышают автоматически.

Пенсионерам звонят от имени Социального фонда и предлагают оформить надбавку или перерасчет пенсии за прошлые периоды.

Злоумышленники просят срочно подать электронное заявление через роботизированную систему. Для завершения процедуры они предлагают продиктовать код из СМС. С его помощью мошенники могут получить доступ к Госуслугам или списать деньги с банковского счета.

«Настоящие сотрудники ведомств и Соцфонда никогда не запрашивают одноразовые пароли и коды доступа к порталу Госуслуг», — предупредили эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта.

При сомнительном звонке следует завершить разговор и самостоятельно позвонить в ведомство по официальному номеру. Государственная индексация пенсий проходит автоматически и не требует подтверждения по телефону.