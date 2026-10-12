Роструд ответил, нужно ли заполнять период работы в приказе на отпуск за свой счет

Можно не писать период работы в приказе на отпуск за свой счет, но сам отпуск все еще нужно согласовать.

Онлайнинспекция ответила, обязан ли работодатель при оформлении приказа на отпуск без сохранения заработной платы в унифицированной форме №Т-6 заполнять строку «за период работы с "__" по "__"».

Отпуск за свой счет предоставляется вне зависимости от периода работы, поэтому в приказе нет необходимости заполнять строку «за период работы с "__" по "__"», пояснил Роструд.

При этом если работодатель не подписал заявление на отпуск, невыход на работу может быть расценен им, как прогул, предупреждает CEO кадрового агентства HRDirect Юлия Карпова.

В этом случае есть риск увольнения за однократное грубое нарушение трудовой дисциплины (пп. «а» п. 6 части первой ст. 81 ТК).

«Однако, в Постановлении Пленума Верховного суда от 17 марта 2004 г. №2 указано — если работник пропустил эти дни, так как работодатель в нарушение закона не предоставил ему отпуск, они не считаются прогулом (пп. «д» п. 39)», — добавила эксперт.

Но восстанавливать свои права в случае увольнения придется через суд, добавила эксперт.