Гарантированный отпуск за свой счет: какие документы требовать от работников и кому нельзя отказать

В случаях, когда отпуск без сохранения заработной платы гарантируется законом, работодатель не вправе отказать. Сотрудник не обязан получать от него разрешение, достаточно написать заявление и согласовать продолжительность, рассказала «Клерку» CEO кадрового агентства HRDirect Юлия Карпова.

При этом для подтверждения права сотрудника работодатель может попросить предоставить дополнительные документы:

копию свидетельства о рождении ребенка или справку из роддома (если свидетельства еще нет);

копию свидетельства о браке;

копию свидетельства о смерти близкого родственника и документы, подтверждающие родство;

справку-вызов из ВУЗа;

медицинские документы, подтверждающие, что родственник-военнослужащий находится на лечении после ранения, и документы о родстве.

Категории сотрудников, которым дополнительные дни гарантирует закон, определены в ст. 128 ТК:

участники ВОВ;

работающие пенсионеры по старости;

работающие инвалиды;

с 2026 года — родители, супруги и совершеннолетние дети военнослужащих, добровольцев и сотрудников силовых органов, если родственник из этих категорий погиб или находится на лечении после ранения.

«Отпуск предоставляется и по семейным обстоятельствам: рождение ребенка, регистрация брака, смерть близкого родственника», — добавила эксперт.

Отпуск за свой счет предоставляется сотрудникам, работающим по совместительству (ст. 286 ТК): если продолжительность оплачиваемого отпуска совместителя меньше, чем на основной работе, остальные дни он может взять за свой счет.

Сотрудникам-абитуриентам, предоставляется отпуск на время вступительных испытаний, слушателям подготовительных отделений — для прохождения итоговой аттестации. Студентам-очникам — на время сессии, для подготовки и защиты ВКР, для сдачи государственных экзаменов (ст. 173 ТК).