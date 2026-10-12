Директор на АУСН ушел в отпуск без содержания: нужно ли формировать нулевые сведения по НДФЛ

Обязанность налогового агента по уплате НДФЛ и формированию расчета возникает при фактической выплате дохода.

ФНС ответила, нужно ли формировать расчет по НДФЛ с нулевыми показателями за месяцы без начислений, если директор предприятия на АУСН находится в отпуске без сохранения зарплаты.

«Обязанность налогового агента по уплате НДФЛ, персонифицированного учета сведений о доходах, выплаченных физлицам-сотрудникам, в т. ч. директору, а также формирования их пенсионных прав возникает при фактической выплате дохода и представленных сведениях о таких выплатах. В указанном случае ее не возникает», — пояснили налоговики.

Порядок исполнения обязанностей налогового агента для плательщика на автоУСН установлен ст. 17 Федерального закона № 17-ФЗ от 25.02.2022. Особенности исчисления страховых взносов в период применения спецрежима определены ст. 18 закона №17-ФЗ.

Порядок передачи налоговыми органами сведений в отношении таких налогоплательщиков в СФР отражен в абз. 1 ст. 19 закона № 17.