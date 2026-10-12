Выплаты беременным до 1 млн рублей хотят освободить от НДФЛ и взносов

Льготу планируют распространить на материальную помощь, которую работодатель перечисляет во время отпуска по беременности и родам. Новые правила могут заработать с 1 января 2027 года.

Единовременную помощь до 1 млн рублей смогут освободить от НДФЛ и страховых взносов еще до рождения ребенка, следует из законопроекта правительства, внесенного в Госдуму в составе бюджетного пакета. Выплату нужно будет перечислить сотруднице во время отпуска по беременности и родам, который обычно начинается за 70 дней до родов.

Сейчас освобождение действует, только если работодатель выплатил помощь в течение первого года после рождения ребенка. Поддержка останется добровольной: компания сама определяет ее наличие и размер. По информации Минтруда, 227 предприятий выплачивают сотрудникам при рождении ребенка максимальную сумму — 1 млн рублей.

При общем тарифе страховых взносов 30% экономия работодателя составит 28,8 тыс. рублей при выплате 100 тыс. рублей, 148,8 тыс. — при 500 тыс. и 298,8 тыс. — при 1 млн. Расчет учитывает действующее освобождение от взносов первых 4 тыс. рублей матпомощи за год.

При этом помощь, перечисленную до рождения ребенка, нельзя будет учесть в расходах по налогу на прибыль. Для выплат в течение первого года после рождения такая возможность предусмотрена в пределах 1 млн рублей.