В III квартале 2026 года застройщики получили 74,5 млрд рублей. Число сделок по ДДУ сократилось за год на 51,2%.

Выручка девелоперов от продаж массовых новостроек в старых границах Москвы снизилась на 33,3% год к году, следует из материалов компании «Метриум». По сравнению со II кварталом показатель вырос на 0,8%.

В июле-сентябре покупатели заключили около 3,4 тыс. договоров долевого участия. Это минимальный результат за всю современную историю рынка массовых новостроек, сообщила директор департамента аналитики и консалтинга «Метриум» Юлия Иванова. За квартал число сделок уменьшилось на 1,7%.

Среди причин спада аналитик назвала сокращение предложения, рост цен выше инфляции, реализацию отложенного спроса в предыдущие месяцы и замедление снижения ключевой ставки. «Серьезное ужесточение условий семейной ипотеки с 1 октября, вероятно, приведет к дальнейшему сокращению количества сделок. По крайней мере до конца 2026 года предпосылок для стабилизации ситуации на рынке первичного жилья комфорт-класса нет», — отметила Юлия Иванова.

Средняя цена квадратного метра за год выросла на 18%, до 438,6 тыс. рублей. За квартал рост составил 3,2%. Минимальная цена достигла 316,9 тыс. рублей за кв. м, максимальная — 594,7 тыс. рублей.