Когда ИП на упрощенке сможет официально применять ставку НДС: разъяснения эксперта

ИП открывается в октябре 2026 года, хочет работать на доходно-расходном УСН с НДС 22%.
Когда он сможет поменять применяемую ставку – ответила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».
Эксперт Клерка
«ИП на УСН не будет плательщиком НДС, пока не превысит лимит в 20 млн руб. в календарном году. То есть он не может выбрать сразу при регистрации УСН и НДС.»
ИП может выставлять документы с НДС, но брать налог к вычету он не сможет.
Если по итогам 2026 года ИП превысит лимит выручки в 20 млн руб., то с 1 января он станет плательщиком НДС и может выбрать ставку 5%.
Таким образом, если предприниматель хочет работать с НДС с момента регистрации, выбирать надо ОСНО.
На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.
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Спросили про ставку 22%, а эксперт ответила про ставку 5%, отличная консультация!