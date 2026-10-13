Когда ИП на упрощенке сможет официально применять ставку НДС: разъяснения эксперта

Новый ИП на УСН не может сразу стать плательщиком НДС.

ИП открывается в октябре 2026 года, хочет работать на доходно-расходном УСН с НДС 22%.

Когда он сможет поменять применяемую ставку – ответила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Надежда Камышева «ИП на УСН не будет плательщиком НДС, пока не превысит лимит в 20 млн руб. в календарном году. То есть он не может выбрать сразу при регистрации УСН и НДС.»

ИП может выставлять документы с НДС, но брать налог к вычету он не сможет.

Если по итогам 2026 года ИП превысит лимит выручки в 20 млн руб., то с 1 января он станет плательщиком НДС и может выбрать ставку 5%.

Таким образом, если предприниматель хочет работать с НДС с момента регистрации, выбирать надо ОСНО.

На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.