Свадьба или форс-мажор: как правильно рассчитать срок уведомления об отпуске за свой счет
Эксперт рассказала, в какие сроки работник обязан подать заявление для бесплатного отпуска.
За сколько дней работник должен предупредить работодателя о необходимости уйти в отпуск за свой счет по экстренным обязательным основаниям «Клерку» рассказала HR бизнес-партнера компании «Адвирос» Галина Андриянова.
К экстренным обязательным основаниям можно отнести рождение ребенка или смерть близких родственников. В таких случаях работнику рекомендуется сразу же связаться со своим непосредственным руководителем, оповестить о случившемся и подать необходимое заявление об отпуске за свой счет.
А вот бракосочетание, как правило, не бывает экстренным, поэтому здесь лучше предупредить работодателя заранее. Если в локальном нормативном акте компании прописаны определенные сроки, то необходимо придерживаться их.
Если условия не установлены, при уведомлении работодателя следует руководствоваться здравым смыслом и производственными процессами, отметила эксперт.