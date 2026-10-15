За сколько дней работник должен предупредить работодателя о необходимости уйти в отпуск за свой счет по экстренным обязательным основаниям «Клерку» рассказала HR бизнес-партнера компании «Адвирос» Галина Андриянова.

К экстренным обязательным основаниям можно отнести рождение ребенка или смерть близких родственников. В таких случаях работнику рекомендуется сразу же связаться со своим непосредственным руководителем, оповестить о случившемся и подать необходимое заявление об отпуске за свой счет.

А вот бракосочетание, как правило, не бывает экстренным, поэтому здесь лучше предупредить работодателя заранее. Если в локальном нормативном акте компании прописаны определенные сроки, то необходимо придерживаться их.

Если условия не установлены, при уведомлении работодателя следует руководствоваться здравым смыслом и производственными процессами, отметила эксперт.