Как длительный отпуск без сохранения зарплаты влияет на ежегодный оплачиваемый отпуск – «Клерку» рассказала HR бизнес-партнера компании «Адвирос» Галина Андриянова.

Если работник в течение одного рабочего года берет отпуск за свой счет на период более 14 календарных дней (это может быть как один период, так и несколько отпусков в сумме более 14 дней), то дата окончания рабочего года сдвигается на количество дней, которое превысило 14.

Например, человек работает с 1 апреля 2026 года. Изначально его рабочий год считается с 01.04.2026 по 31.03.2027.

Допустим, в течение отработанного времени работник взял несколько отпусков без сохранения заработной платы общей продолжительностью 22 календарных дня. Из них 14 дней не влияют на сдвиг окончания рабочего года, а вот разница в 8 дней меняет период.

«Соответственно рабочий год сотрудника будет с 01.04.2026 по 08.04.2027. И следующий рабочий год для него начнется уже с 09.04.2027. Т.е. право на следующие 28 оплачиваемых дней отпуска в году у него возникает не с первого числа, а с девятого», — пояснила Андриянова.

Таким образом, длительные периоды нахождения в отпуске без сохранения заработной платы влияют на стаж, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Работающие пенсионеры и инвалиды имеют право делить свой гарантированный отпуск на части, напомнила эксперт.

Но если в течение года они не использовали установленное законом количество дней, то остатки не переносятся на следующий год и не подлежат компенсации.