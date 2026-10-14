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Учет расходов
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Работник попал на больничный сразу после сокращения: уменьшают ли эти выплаты налог по УСН

Эксперт напомнила о правах работодателей на УСН.

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ООО на УСН с объектом «доходы минус расходы» уволило работника по сокращению 17 апреля 2026. После увольнения он взял больничный с 30апреля.

Эксперт «Клерк.Консультаций» объяснила, можно ли отнести выплаты по больничному в расходы.

Подп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК разрешает включать в расходы при УСН выплаты пособий по временной нетрудоспособности – три дня, которые оплачивает работодатель.

А закон № 255-ФЗ предусматривает оплату больничного уволенному сотруднику при соблюдении условий:

  • болезнь наступила в течение 30 дней после увольнения;

  • работник не трудоустроен.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Кардашова.

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