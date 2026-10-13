«Яндекс Пэй» из-за сбоя не будет считать платежи просроченными

Платежи по «Супер сплиту» и кредитам «Яндекса» можно будет внести после восстановления сервиса. Условия погашения не изменятся.

Платежи, срок которых пришелся на дни сбоя в сервисе «Яндекс Пэй», не будут считаться просроченными.

Это касается «Супер сплита» и кредитов «Яндекса». Компания также не будет менять условия погашения из-за сбоя.

«Оплатить можно будет позже, когда восстановится возможность оплаты», — сказал руководитель финтех-направления Дмитрий Пирогов.

Если по таким платежам начислят пени, пользователям нужно обратиться в службу поддержки. «Яндекс» возместит денежное взыскание.