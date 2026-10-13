Бухгалтерам объяснили, как исправить отрицательные остатки товаров без нарушений

Отрицательные остатки товаров в учетной программе не всегда означают недостачу. Чаще проблема возникает из-за несвоевременного отражения поступлений или ошибок в документах.

Отрицательный остаток товара — повод проверить учет, но не доказательство нарушения. Об этом «Клерку» рассказала доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ Елена Домбровская.

По словам эксперта, отрицательные остатки могут появляться из-за позднего ввода документов поступления, дублирования продаж, ошибок в номенклатуре, единицах измерения и перемещениях между складами.

Если товар фактически поступил раньше продажи, но накладная от поставщика задержалась, поступление нужно подтвердить актом приемки и другими первичными документами. После получения накладной бухгалтер уточняет оценку товаров и расчеты с поставщиком.

При этом закрытие месяца или квартала в учетной программе не запрещает исправлять ошибки. Однако нельзя создавать фиктивные поступления или менять даты документов ради нужного результата. Требования к оформлению первички установлены статьей 9 Федерального закона № 402-ФЗ.

Эксперт привела пример: компания получила 100 единиц товара стоимостью 1 000 рублей каждая без НДС. Из них 60 единиц продали, но поступление не отразили в учете.

После обнаружения ошибки бухгалтер должен оформить справку и на основании подтверждающих документов сделать проводки:

Дт 41 Кт 60 — 100 000 рублей: отражено поступление товаров;

Дт 19 Кт 60 — 22 000 рублей: учтен входной НДС;

Дт 90.2 Кт 41 — 60 000 рублей: списана себестоимость проданных товаров;

Дт 68 Кт 19 — 22 000 рублей: принят НДС к вычету при соблюдении установленных условий.

После исправления остаток товаров составит 40 000 рублей.

Если выручка и НДС с продажи были отражены правильно, но себестоимость не списали, при ставке налога на прибыль 25% и положительной налоговой базе налог оказался завышен на 15 000 рублей.

При этом входной НДС можно принять к вычету по всей партии товаров, если соблюдены требования ст. 172 НК РФ. Продавать всю партию для этого не требуется.

Домбровская подчеркнула, что исправление необходимо сопровождать бухгалтерской справкой, подтверждающими документами и сверкой налоговых регистров.