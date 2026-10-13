Сбой 1С после атак на Яндекс: подготовили чек-листы и инструкцию для бухгалтеров

Что можно сделать уже сейчас, чтобы не пропустить сроки и не получить штрафы из-за проблем со отчетностью, «Честным ЗНАКом», ЭТрН, больничными и не только. Альтернативные каналы для сдачи, сбор документов, меры безопасности.

Напоминаем: из-за атак на дата-центры Яндекса возникли перебои в работе сервисов «1С-Отчетность», «1С-ЭДО», «1С-ЭПД» и продуктов ГК «Астрал». Данные клиентов сохранены, но восстановление сервисов ожидается только к 14–16 октября.

Если вы нажали кнопку «Отправить» в «1С-Отчетность», а программа выдала ошибку, отчет не отправлен. Нужно зафиксировать каждый документ, с которым это произошло, а также дату и время ошибки. Если срок близко — используйте альтернативные каналы отправки отчетности.

Собрали инструкцию, чек-лист и памятки в материале: «Сбой после атак на Яндекс у 1С и “Астрала”. Что делать бухгалтеру прямо сейчас». Разобрали:

альтернативные каналы сдачи отчетности;

как подтвердить причину просрочки;

как действовать с СЭДО СФР;

что делать с электронными накладными и экспедиторскими документами;

как поступить при сбоях обмена УПД в работе с маркированными товарами;

как формировать кассовые чеки и чеки самозанятых;

как защититься от фишинговых писем;

что проверить, когда работа сервисов восстановится, чтобы убедиться, что документы отправлены и не появились дубли.

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