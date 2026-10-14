С расширением обмена информацией между маркетплейсами и ФНС ошибки будут находить быстрее, поэтому селлерам важно сверять выручку по отчетам, контролировать пороги и внимательно разбирать детализацию.

Налоговый консультант Елена Шедис в интервью «Клерку» рассказала, что самой распространенной ошибкой селлеров остается неполное отражение выручки.

Многие предприниматели на УСН считают доходом только то, что пришло на расчетный счет, хотя налоговая база формируется по сумме продаж, которую заплатил покупатель. Комиссии, логистика, хранение и штрафы, удержанные площадкой, не уменьшают доход, и разница между «продано» и «пришло» становится причиной доначислений.

Елена Шедис «Продавец на УСН считает доходом то, что пришло на расчетный счет. А доход — это цена, которую заплатил покупатель. Комиссию, логистику, хранение и штрафы площадка удержала, но доход на эти суммы не уменьшается. Разница между «продано» и «пришло» и есть та выручка, которую налоговая потом находит»

Вторая частая проблема — пропущенный переход на НДС. Порог в 20 млн руб. по УСН считается по доходу, а не по поступлениям. В отчетах маркетплейсов сумма продаж может оказаться значительно выше фактических зачислений, и селлеры нередко переходят порог еще летом, не замечая этого до проверки.

ФНС также отслеживает признаки дробления бизнеса. По оценке ведомства, среди примерно 700 тыс. селлеров на спецрежимах признаки незаконного дробления видны у 0,3%. Площадки фиксируют общий склад, единый бренд, совпадающие IP‑адреса кабинетов — эти данные видны маркетплейсам лучше, чем инспекторам, и становятся основанием для углубленной проверки.

Отдельный блок ошибок связан с патентом и НПД, а также с отчетами Wildberries. В детализации площадки появились три вида «минусов», и только один из них означает доплату, то есть доход и базу по НДС. Неверная интерпретация этих строк приводит либо к недоплате, либо к переплате, что ФНС быстро выявляет при сверке данных.

Эксперт предупреждает, что с расширением обмена информацией между маркетплейсами и ФНС такие ошибки будут находить быстрее. Селлерам порекомендовали сверять выручку по отчетам площадок, контролировать пороги по режимам и внимательно разбирать детализацию, чтобы избежать лишних вопросов от инспекции.

Полное интервью с налоговым экспертом Еленой Шедис читайте по ссылке.