Некоторые банки предупреждают селлеров, что участие в реструктуризации может ухудшить их кредитный профиль, из‑за чего заявки рассматривают неделями или отклоняют.

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) попросила разъяснить условия реструктуризации долгов и льготного кредитования селлеров, чьи товары пострадали на складах маркетплейсов. Обращение направили в Банк России 7 октября 2026 года.

Некоторые банки предупредили предпринимателей, что реструктуризация может негативно повлиять на дальнейшее кредитование. Финансовые организации отказывают продавцам в новых займах или долго рассматривают их заявки. Об этом пишут «Ведомости».

Конкретные банки в обращении не указаны. Представитель ЦБ сообщил, что письмо рассмотрят в установленном порядке, но другие детали не раскрыл.