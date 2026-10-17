Спрос на сотрудников с навыками работы с ИИ вырос на 98%

Чаще всего такие компетенции указывают специалисты по продажам, документообороту и информационным технологиям. Наиболее активно навык добавляли соискатели из Приволжского федерального округа.

Количество резюме с навыками работы с искусственным интеллектом за первые три квартала 2026 года выросло на 98% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Специалисты по продажам используют нейросети для подготовки коммерческих предложений, анализа запросов клиентов и составления отчетов. В ИТ искусственный интеллект помогает работать с кодом и искать ошибки. Технологии также позволяют быстрее обрабатывать большие объемы информации и выполнять рутинные задачи. Об этом сказано в исследовании «Авито Работы».

После Приволжского федерального округа по активности соискателей следует Центральный федеральный округ, где число таких резюме увеличилось на 102%. В Северо-Западном федеральном округе зафиксирован третий результат, в Южном количество резюме с ИИ-навыками выросло на 96%, в Сибирском — на 95%.