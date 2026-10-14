Каждая неявка свидетеля без уважительной причины считается отдельным нарушением и грозит штрафом 1 тыс. рублей. При повторном нарушении сумму могут удвоить.

Повестку на допрос в налоговую нельзя игнорировать, напомнило УФНС по Амурской области. В качестве свидетеля могут вызвать любое физлицо, которому известны обстоятельства, важные для налогового контроля.

Уведомление вручают лично под расписку, направляют через личный кабинет налогоплательщика или Госуслуги либо заказным письмом. В последнем случае датой получения считается шестой день со дня отправки, даже если адресат не подписывал уведомление. Неактуальный адрес регистрации также может не освободить от ответственности, если человек не сообщил о смене места жительства. Об этом сказано на сайте ФНС.

Письменный отказ от дачи показаний не отменяет обязанность явиться на допрос. Такой ответ налоговики могут расценить как уклонение от явки. За это предусмотрен штраф 1 тыс. рублей по ст. 128 НК, при этом перечня уважительных причин в кодексе нет.

Каждый пропуск допроса образует самостоятельное нарушение. Неоднократную неявку могут признать отягчающим обстоятельством и удвоить штраф на основании п. 2 ст. 112 и п. 4 ст. 114 НК. За 2026 год амурское УФНС вынесло почти 1,5 тыс. решений о штрафах, в отношении 177 человек санкции применили повторно.

Недавно мы писали, что штраф за неявку свидетеля может вырасти до 14 тыс. рублей.