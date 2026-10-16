Название товара в счете-фактуре отличается от договора — что будет с вычетом НДС

Опечатки и сокращения в счете-фактуре не лишают компанию права на вычет НДС, если товар можно идентифицировать. Но если в документе указан другой товар, налоговая может отказать в вычете.

Ошибки в наименовании товара в счете-фактуре не всегда требуют исправления документа. Главное, чтобы налоговая могла определить, какой именно товар приобрела компания. Об этом «Клерку» рассказала Лейла Махачадзе, бухгалтер по сопровождению клиентских компаний «Джей Си».

По словам эксперта, п. 2 ст. 169 НК РФ допускает ошибки, которые не препятствуют идентификации продавца, покупателя, товара, его стоимости, ставки и суммы НДС.

Например, право на вычет сохраняется, если в счете-фактуре написано «цемент М500» вместо «цемент марки М500». Отсутствие артикула или модели также не считается критичным, если товар можно определить по другим документам.

Допустимы и различия в формулировках между договором и счетом-фактурой. Например, если в одном документе указан «стол письменный», а в другом — «стол офисный», но речь идет об одном товаре.

Исправлять счет-фактуру необходимо, если ошибка мешает идентифицировать товар. Например, когда фактически поставлен керамический кирпич, а в документе указан силикатный. В таком случае поставщик должен оформить исправленный счет-фактуру с правильными данными и заполненной строкой 1а.

Если поставщик отказывается исправлять документ, покупателю следует направить письменное требование. При этом право на вычет можно попытаться подтвердить договором, УПД и накладными, если они позволяют установить фактический предмет поставки.

«Главный критерий — возможность идентификации. Если налоговая может понять, что именно вы купили, отказ в вычете незаконен», — пояснила Махачадзе.

Эксперт также предупредила о рисках, связанных с ошибками в реквизитах сторон, налоговой ставке и сумме НДС. Такие неточности могут привести к отказу в вычете, а при занижении налога — к доначислениям, пеням и штрафам.

Чтобы избежать споров с ФНС, бухгалтеру стоит сверять наименования товаров в договоре, УПД и счете-фактуре, а существенные расхождения устранять до заявления вычета.