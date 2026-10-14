Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях. Для привлечения подрядчика потребуется уведомить Банк России, который сможет запретить передачу данных.

Финансовые организации смогут передавать IT-аутсорсерам обработку и хранение информации ограниченного доступа. Такой закон приняла Госдума. Исключение составят сведения, отнесенные к гостайне.

Аутсорсером сможет выступать IT-компания или банк с универсальной лицензией под контролем России, региона, муниципалитета либо гражданина РФ без иностранного гражданства. Договор должен соответствовать закону о персональных данных. Информационные системы подрядчика должны находиться в России и принадлежать ему на законном основании.

До привлечения аутсорсера финансовая организация должна уведомить Банк России. Регулятор сможет запретить сотрудничество, а также установит порядок передачи данных по согласованию с ФСБ, ФСТЭК, Минцифры и Росфинмониторингом.

Подрядчик обязан защищать полученную информацию и контролировать отсутствие несанкционированного доступа. При разглашении ответственность понесут и аутсорсер, и финансовая организация. Банки с универсальной лицензией под контролем иностранных банков смогут работать с зарубежными подрядчиками только по согласованию с Банком России, ФСБ и Росфинмониторингом.