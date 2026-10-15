Затраты компаний на защиту жизни и здоровья сотрудников увеличились за последние пять лет. Роструд связывает это с более ответственным отношением работодателей к персоналу.

Расходы работодателей на мероприятия по охране труда выросли в 1,5 раза за пять лет, сообщил глава Роструда Михаил Иванков. Речь идет о затратах на защиту жизни и здоровья работников.

«Это говорит в том числе о том, что работодатель стал более бережно и ответственно относиться к своим сотрудникам», — сказал Михаил Иванков.

Абсолютный размер расходов глава Роструда не уточнил.