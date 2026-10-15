Отказ от УСН «Доходы» может увеличить налоговую нагрузку на IT-компании, консалтинг и образование. Отмена патента также создаст дополнительные расходы для малого бизнеса, особенно в торговле, перевозках и бытовых услугах.

Предложения по отмене УСН и АУСН с объектом «Доходы», а также патентной системы налогообложения могут серьезно изменить условия работы малого бизнеса. Какие отрасли окажутся под наибольшим давлением, «Клерку» рассказал советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов.

По его словам, отказ от УСН «Доходы» прежде всего затронет компании с небольшой долей документально подтверждаемых расходов. Это консалтинг, IT-услуги, образование и другие направления, где основной ресурс — труд специалистов.

Переход на объект «Доходы минус расходы» может увеличить не только налоговую нагрузку, но и требования к учету. При этом высокая рентабельность не всегда означает наличие свободных денег, особенно если компания работает с отсрочкой платежей.

Еще одна обсуждаемая инициатива — выравнивание порогов освобождения от НДС для УСН и АУСН. По мнению Вересова, это может сделать налоговую систему более последовательной и сократить стимулы выбирать режим исключительно ради налоговой разницы. Однако переход к уплате НДС создаст дополнительные финансовые и административные обязательства.

В зоне риска окажутся компании с выручкой вблизи порогового значения, небольшой маржой и ограниченной возможностью повысить цены. Особенно чувствительными изменения могут стать для бизнеса, работающего с конечными потребителями по фиксированным или конкурентным ценам.

Отмена патентной системы налогообложения сильнее всего затронет предпринимателей в сфере бытовых услуг, небольшого ремонта, перевозок и локальной торговли. У такого бизнеса часто ограниченный запас свободных средств, а возможности быстро повысить цены невелики.

«Главное преимущество патента для микробизнеса — простота и предсказуемость налоговых обязательств. Его отмена может увеличить расходы на учет и администрирование, которые для небольшого предпринимателя сопоставимы с существенной частью прибыли», — отметил Вересов.

Альтернативой патенту могут стать УСН или АУСН, если эти режимы сохранятся в соответствующей форме. Однако, по словам эксперта, они не смогут полноценно заменить ПСН для каждого вида деятельности.

Поэтому при возможной отмене патента важно предусмотреть простой переходный механизм, минимальную отчетность и понятные правила расчета налоговой нагрузки, считает Вересов.

Пока речь идет только об обсуждаемых предложениях, а не о принятых изменениях налогового законодательства.